Dilaila kolumn | Miks petmine on nii raske? 

Mu sõbrants on juba pikka aega suhtes, aga viimased kaksteist kuud on iga jumala päev mingist Markost rääkinud. Et kuidas too ta hingesugulane on, ehkki neil pole tegelikult midagi ühist. Ja loomulikult on ta mulle kõik tema füüsilised voorused detailselt ette kandnud. Asi läks nii kaugele, et ta käis Markoga kohtingutel ja laupäeviti valetas kutile, et on minu juures, kui veetis hoopis temaga öid. „Issand, ta on mulle nii vale! Aga voodis nii hea!“ kommenteeris ta igal pühapäeval.