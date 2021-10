ÜLLATAV! Kodukontoris töötamine võib olla arvatust kahjulikum 

Inglismaa raudteetööstus tegi 3000 inimese seas uuringu, millest selgus, et tööl kohal käia on parem, kui kodus tööd teha. Londoni Ülikooli Kolledži neuroteadlased analüüsisid uuringu tulemusi ja tõdesid, et kontorisse minek tõstab töötajate heaolu, kuna see võimaldab neil töö- ja koduelu lahus hoida. Nende sõnul mängib olulist rolli ka inimestevaheline suhtlus. Lisaks hoiab tööle ja koju sõitmine inimesi aktiivsena ning kaob kiusatus külmkapist pidevalt midagi ebatervislikku näksida.