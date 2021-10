Kümme aastat tagasi superstaarisaates osalenud Jaan Lehepuu: „Mihkel Rauda pole vaja liialt karta – tegelikult on ta tore!“ 

„Saatesse tõi mind tegelikult üldsegi kihlvedu sõbraga, kusjuures võiduraha pole ma siiani kätte saanud,“ meenutab Jaan naerdes ja lisab, et mingisugune kindlus oma lauluoskuse osas tal enne saadet siiski oli. „Olin osalenud näiteks kooli laulukonkurssidel ja teadsin, et enam-vähem viisi pean ja hääl käib kah,“ muigab mees, et unistus osalemisest oli siiski juba enne kihlvedu. „Esimene eesmärk oli kollane edasipääsukaart ja mida voor edasi, seda suuremaks ootused loomulikult läksid,“ tõdeb Jaan, kes saavutas 2011. aastal eetris olnud neljandal hooajal 10. koha. Saate võitjaks kuulutati tol kevadel Liis Lemsalu.