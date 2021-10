ÕPETAJATE PÄEV | 55 aastat hiljem klassijuhatajal külas: nüüd oleme kõik hallipäised pensionärid 

Igasugu asju on vahepeal juhtunud. Riigikord on vahetunud. Rubla muutus krooniks ja kroon euroks. Elu on pildunud inimesi erinevatesse geograafilistesse punktidesse. Paar tükki toonasest pundist on teispoole taevaväravaid läinud ja ülejäänud ei näe ka päris nii siledad välja kui tookord klassipildil. Aga mingi kummaline kontakt on jäänud.