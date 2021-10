Leukeemia seljatanud Kairi: heale keskendumine aitab teinekord hullemate aegadega toime tulla 

„Need head uudised tulevad küll mõningase hilinemisega, aga tahtsin enne kindel olla, et see kõik vastab ikka tõele,“ teatas Kairi (36) sõprade rõõmuks augustis sotsiaalmeedias, et on leukeemiast terveks saanud ja nii terve, kui olla saab. Naine võttis nimelt algusest peale hoiaku, et hoiab sõpru ja tuttavaid oma käekäiguga Facebooki vahendusel kursis.