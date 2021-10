VÕTA OSA! Terviseteemalised loengud suunavad end aitama 

Et haiglaraviperiood on lühike ja seal antud juhised koduseks enesehoolduseks võivad kiirelt ununeda, alustas Tartu Ülikooli kliinikum juba 2017. aastal patsientidele suunatud vestlusringidega. Kliinikumi patsiendikommunikatsiooni spetsialist Jane Freimann räägib, et enim teemakäsitlusi puudutab vähiravi, kuid vestlusringe on ka näiteks insuldi, südametervise, diabeedi, vaimse tervise, peavalu ja muudel teemadel.