NIRU JUUS ON EILNE PÄEV! Kuidas juuksed kasvama panna? 

Aastal 2015 meie turule jõudnud juuksekasvu soodustavad kummikommid said kohe ülisooja vastuvõtu osaliseks. Magusate vitamiinide trend on tänagi tõusuteel. „Kes meist ei tahaks lubada päevas ahvatleva maitsega kommiampsu ja lisaks sellele saada ka juuksed kasvama?“ mõistab pehmete vitamiinide edu Tuuli Külvi LinalakkShopist. „Tavalise tabletina juuksevitamiini neelamine ei tundu ju pooltki nii ahvatlev. Küllap seepärast unustame seda ka pidevalt teha,“ arutleb ta. Tegelikult aga maitsvad ja magusad kummikommid tablettidest väga ei erinegi. Olgu kuju ja maitse milline tahes, kokkuvõttes peab üks väärt juuksekasvu ergutav toode sisaldama kindlaid juuksekasvu toetavaid ning väljalangemist peatavaid toimeaineid, milleks on biotiin, tsink ning B- ja C-vitamiin.