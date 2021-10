„Tuli miilab tuha all“ (Helios, 2021) algab mõrvaga – ühest Londoni kanali paatmajakesest leitakse Danieli surnukeha. Kuigi tundub, et tegu on erakliku noormehega, selgub loo arenedes, et ta elas keerulisemat elu kui algul tunduda võiks.

Raamat keskendub kolmele naisele – Miriam, Laura ja Carla –, kes on ühel või teisel viisil mehega seotud olnud. Miriam on noormehe naaber, kes leidis ka laiba, ning püüab nüüd juurdlust veidi omal käel lahendama hakata. Kui ta leiab mõrvapaigalt võõra võtme, otsustab ta selle endale jätta, kuid peagi selgub, et see kuulub Laurale, kelle näol on tegu pisisuliga, kes juhtus mõrvale eelneva öö Danieli paatmajas veetma. Carlale on Daniel õepoeg ning ta teab, mida kõike poiss on pidanud läbi elama… või vähemalt nii ta on seni arvanud.