VABANE AKNEST JA KORTSUKESTEST: just see aine aitab saavutada ilusa näonaha!

Foto: Pexels

Veel mõnda aega tagasi tundus hapete kasutamine täieliku õudusunenäona, kuid tegelikult on need väga head naha turgutajad. Kuigi hüaluroon- ja salitsüülhape on juba osa paljude ilurutiinist, võiks sinna lisada ka mandelhappe.