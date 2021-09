LUGEMISSOOVITUS | Põnevik, mille keskmes on õõvastava saladusega kõrgklassi kortermaja 

Riley Sageri „Lukusta kõik uksed” (Rahva Raamat 2021) on kõhedust tekitav põnevik, mille keskmes elu Manhattani luksuskorterite majas, kuhu kolib noor naine Jules korterihoidjaks. Ent töö on liiga hea, et olla tõsi.

Sager annab hoo sisse esimest leheküljest, mil alustab kohe omavahel oleviku ja juhtuva põimumist. See kõik hoiab nii pingsalt loo juures viimase hetkeni. Kui ka korraks tekib aimdus, mis raamatus tegelikult toimub, siis ilmselt veab see sind alt. Ja siis saabub lõpplahendus, mis lööb su taas täiesti pahviks.

Luksuskortermajja Bartholomew’i kolinud Jules paneb tähele, et midagi kahtlast on teoksil. Majal on kummalised reeglid ja ühtäkki kaob üleöö samas majas korterihoidjaks olnud tüdruk. Edasine sündmuste areng on aga ootamatu. Majaga on seotud õõvastav saladus.