EKSKALLIMAD, OOTAMATUSED VÕI EDASIMINEKUD? Vaata, mida toob 27. septembril algav Merkuuri retrograad sinu tähemärgile! 

Foto: Pexels

27. septembrist kuni 18. oktoobrini on Merkuur Kaalude tähemärgis retrograadis. Kuna sel ajal kipuvad paljud asjad venima ja soovitule vastupidiselt minema, on see hea aeg vabalt võtta ja oma energia sissepoole suunata, et viimastel kuudel kogetut mõista ja mõtestada. Vaata, kuidas mõjub sügisene Merkuuri retrograad sinu tähemärgile!