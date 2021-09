Kas mikropetmine läheb arvesse? 

USA seksi- ja suhteterapeut Tammy Nelson seletab, et mikropetmine leiab aset, kui sa lood väikesi võimalusi õrnuse või huvi avaldamiseks väljaspool oma suhet. See võib toimuda partneri eemalolekul või isegi tema silme all. Näiteks paned end seksikamalt riidesse, kui on oodata kohtumist teatud isikuga, või salgad maha, kellega sa pärast tööd baaris käisid. Mikropetmine võib olla ka mõne ahvatleva isiku Instagrami-fotode pidev laikimine ja kommenteerimine. On see süütu meelelahutus? Teatud määral ehk jah, aga kui sa pidevalt mõtled Selle Teise tähelepanu köitmisele, võib su praegune suhe ohtu sattuda. Väike soovitus: küsi endalt, mida su partner tunneks, kui teaks, kelle nimel sa end tegelikult üles lööd.