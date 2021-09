Suhted ETTEVAATUST, MÜRGINE SÕPRUS! „Sõbranna tahtis teada igast mu käigust ja korraldas skandaale. Ta oli hullem kui armukade mees!“ Kristiina Tilk , täna 17:29 Jaga: M

SÕBER NII EI TEE! Kui keegi, keda pead endale oluliseks, sind vaid maha teeb, draamasid korraldab, on kade ja sõltuv või kujutab ette, et maailm tiirleb ümber tema, siis jookse! Tõenäoliselt on tegemist mürgise inimesega. Foto: Sebastian Gauert / Alamy (Vidapress)