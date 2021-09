MEESTE SÜGISENE STIILISPIKKER: garderoobi märksõnadeks on kübeke värviteraapiat ja retrohõng 

Kübeke värviteraapiat neile, kes otsivad hallist argipäevast rõõmu ja kuhjaga värsket ener­giat. Seda kõike on uuel moehooajal pakkuda, kui otsustad eksperi­menteerida kirgaste vär­videga. Uusi tuuli toovad sirelilillad ja kuldsed kollased, aga ka mahe­damad taevasinised ning pehmed roosad. Hoia siluett lohvakam ja vabam ning katseta värviplokkidega või toon toonis komplekti.

Sel sügisel on kõige moodsamad värvid just heledate kreemikas-valgete spektrilt. Ühte komplekti võib kokku panna nii liivakarva beeže kui ka võitatud valgeid ning moodustada neist maheda terviku. Eriti hästi passivad helged toonid just pehmetele vormidele ja lõigetele, mis pärit eelkõige vabaajarõivaste kategooriast.