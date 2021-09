NAISTE SÜGISENE STIILISPIKKER: moes on pehmed ja kohevad tekstuurid, mida täiendavad heledad toonid 

Mugavus moepildis on tulnud, et jääda. Lohvakad siluetid moodustavad enamiku moekaardist, kus lõiked on domineerivalt laiad ja neid kantakse kihiti. Polegi enam otseselt vahet, mis kellegi rõivasuurus on. Tähtis on pigem, et komplektis tekiks mõnus voolavus, nii et kohati ei saa arugi, kust üks toode algab ja teine lõppeb – seda eeldusel, et oled valiku teinud samas värvigammas asjade vahel.