Personaaltreener: inimesed teevad jõusaalis tühja tööd ega tea, kuidas tulemusi saavutada 

Enamikel inimestel on mingi eesmärk või põhjus, miks trennis käiakse või jõusaaliga liitutakse. Tavaliselt loodetakse saada soovitud tulemust – olgu selleks kaalulangetus, lihasmassi areng, lihtsalt parema vormi saavutamine või hoopis tervislikud põhjused.

Tihti pole alustajatel treenijatel aga selge, millised harjutused, kui palju või milline trennikava neile soovitud tulemused tagaks. „Kuna jõusaali minnes pole kindlat plaani, siis veedetakse oma tunnike ühelt masinale teisele liikumisega, ilma kindla süsteemita. Mõnikord isegi ei jõuta masinate või jõuharjutusteni ning eeldatakse, et parim meetod on rasvapõletus mõnel kardioseadmel,“ märgib Summerfiti personaaltreener Kreete Suvi, kes tegutseb ka Golden Clubis ja Via Fitness spordiklubis.

Põhjustest, miks jõusaalis treenides alla ei võta

Paraku on levinud valed jõusaaliga seotud uskumused – paljud naised arvavad, et rasvaprotsendi langetamiseks ning „toonuses” keha saavutamiseks tuleb teha erinevaid rasvapõletuse treeninguid väikeste raskustega. „Kardetakse, et suuremate raskustega jõutreening teeb mehelikuks ja kasvatab automaatselt suured lihased. Kui lahti selgitan, siis tegelikult see „toonuses“ keha, mida paljud naised soovivad, koosneb sisuliselt treenitud lihasmassist, mis on nähtav tänu piisavalt madalale keha rasvaprotsendile,“ räägib asjatundja ning kinnitab: „Korraliku areneva jõutrenniga on võimalik treenida endale ilus kehakuju, visuaalselt peenem piht ja naiselikud kurvid. Areng on nende enda keha proportsioonidele vastav. Kui eesmärgiks on keha rasvaprotsendi või kehakaalu langetus, siis jõutrennile lisaks on väga oluline ka õige toitumine.“

Arvatakse sedagi, et nutikam on treenida pikemalt ja tihedamalt. Tegelikkuses hakkab pikematel kui pooleteise tunnistel trennidel kasutegur alla käima. Parim trenniperiood on 45 minutit kui tund, jõusaali võiksid harrastajad jõuda kaks-kolm korda nädalas.

Kahjuks vähetähtsustatakse taastumise olulisust. „Trenni ajal viime lihased suutlikkuseni, aga trenni ajal lihas reaalselt ei suurene. Jah, ta läheb verd täis ja tekib see pumpefekt, kus nad visuaalselt suuremad paistavad. Lihaste tugevamaks muutumine ja areng toimub tegelikult trennivälisel ajal, kui nad taastuvad. Kvaliteetne ja piisav ööuni, treeningut toetav toitumine ja stressi haldamine on sama olulised nagu trenn ise,“ toonitab Kreete.