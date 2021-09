Põlvamaa ansambel Kõhukesed: loodame, et koroonaolude leevenedes jõuavad meie lood ka suurtele tantsupidudele 

Kuigi käsil on juba viies tegutsemisaasta, kinnitavad Põlvamaa ansambli Kõhukesed liikmed kui ühest suust, et just koroonaaeg andis bändi tegemistele uue hingamise. Ühest küljest jäid ära paljud esinemised, vahepeal oli kahe lavalkäigu vahe suisa pool aastat. Teisalt andis just see rohkem mahti tegeleda originaalloominguga ning luua juurde mitu ägedat polkat. Eesti rahvamuusika on nimelt valsirohke, polkasid kipub nappima.