Lugemiskoer aitab mudilasi: koer ei kommenteeri, kui R-täht välja ei tule, ta ei hakka naerma, kui sõna takerdub 

Seitsmeaastane Remi kohtus lugemiskoeraga esimest korda kolm aastat tagasi, kui tol hetkel 1. klassi astunud venna ja emaga koos raamatukokku läks. Seal nägid nad koerale ettelugemise kuulutust, millest sai alguse tõeline koera- ja lugemisarmastus. „Kuna olime kodus koera võtmisest juttu teinud, aga see plaan toona läbi ei läinud, tahtsin poegadele vähemalt nii palju võimaldada, et nad kasvõi natukene koera saaks paitada,“ meenutab ema Tiina õnnelikku kokkusattumust, kui lugemisest sai seeläbi boonus. „Olgugi et praegu loeb Remi väga soravalt, siis algul ta kodus lugeda ei tahtnud. Ainult koerale,“ meenutab ema.