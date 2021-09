PEALINNAST MAALE ELAMA! Perekond Muru: Laste kasvatamiseks on maakeskkond ekstra mõnus 

Kogukonna toetus on oluline: „Kuigi me pole abikaasaga kumbki põline mulk, on kogukond meid täiel määral omaks võtnud. Seda muidugi tänu naabrinaisele, kes meid igasugu tegemistesse kohe kaasa haaras,“ kirjeldab Kristel oma kiiret sulandumist toredate inimestega. Nende pere on maale kolimisega rahul.