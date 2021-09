REPORTAAŽ | AVAMEELSED PIHTIMUSED NAISTELAAGRIS: taimede kastmine menstruaalverega, orgasmijärgne väsimus ja perekondlikud traumad 

„Kõige olulisemaks aspektiks on avada enda süda, olenemata, kas tegemist on üheöö- või püsisuhtega,“ juhendab seksuaalkoolitaja Karolin Tsarski, kes on ise võimeline mõttejõul orgasmi saama. Paarkümmend naist kuulab tema juttu tähelepanelikult ja usinamad teevad märkmeid. Naiste retriidil tulevad aga arutlusele veelgi delikaatsemad teemad, millest rääkimine paneb nii mõnelgi naishingel pisarad voolama.