Naisteleht avaldab raamatust katkendi.

Kõik valutas. Mu jalatallad, mu rind, mu süda, mu kopsud, mu peanahk, mu sõrmenukid, mu põsesarnad. Valus oli kõneleda, hingata, nutta, süüa, lugeda, muusikat kuulata, teiste inimestega ühes ruumis viibida ja omaette olla. Jäin sinna pikaks ajaks, tajudes, kuidas rõdu tuule käes kõikus.

Normaalsed inimesed ütlevad, et nad ei kujuta ette, mis tunne on tunda end nii halvasti, et siiralt tahadki ära surra. Ma isegi ei püüa selgitada, et asi pole selles, et sa tahad surra. Asi on selles, et sa tead, et sa ei tohiks elus olla, lõputu väsimus, mis teeb luudest kondipuru, lõputu väsimus, mis seguneb tohutu hirmuga. Elamise ebaloomulikkus on miski, millega lõpuks tegelema pead.

*

See on kõige hullem asi, mis Patrick on mulle eales öelnud: „Vahel tundub mulle, et sa lausa naudid seda.“

***