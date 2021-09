Katrin Viirpalu harib uues saates inimesi terviseteemadel: kui guugeldad kasvõi väsimust või nohu, leidub alati võimalus kõige hullemate seisunditeni välja jõuda 

„„Tervist!“ – see on üks tore sõna, mida võib kasutada „Tere!“ asemel, aga ka siiralt head tervist soovides. Oleme kokku kogunud kõik targad arstid ja kõik tublid patsiendid ning doktor Google’i abi me ei vaja.“ Just nii alustas saatejuht Katrin (53) saatesarja avaosa ja astus sisse perearst Diana Ingeraineni kabinetti, et rääkida terviseärevusest.