Lugejakiri | Maksumaksja: palju oled valmis maksma lapse lõuna eest? 

„Tõusis teema, et lapsed ei saa koolis korralikku toitu. Et liiga vähe raha kulutavad omavalitsused ja riik sellele. Siit tekib minu arust huvitav küsimus, et kui palju iga Eestis elav elanik oleks nõus rohkem makse maksma, et me saaks lastele tagada selle väärtusliku ja maitsva toidu. Palju sina oled valmis maksma? Oled sa nõus maksma viis või viiskümmend eurot enam makse, et riik saaks tagada lastele parema koolitoidu?! Me räägime pidevalt tasuta asjadest, toetustest ja süüdistame riiki, valitsust. Aga me ise olemegi ju see riik ja see valitsus. Me saame lubada seda, mida me jaksame lubada, tahame lubada ja raatsime tasuda. Kui iga kodanik on nõus maksma enam makse, siis saaksid ka lapsed koolis lauale parema toidu,” kirjutab Maarika.