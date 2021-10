Lugejakiri | Eks võtab elatisraha makstes allkirja ja tahab sendi täpsusega raha tagasi 

„Alles hiljuti ilmus lugu, kus räägiti, et lapsevanem maksis elatist sentides. Ei saanud aru, et milles probleem?! Ta maksis raha ja sendid on ka raha. Palju tragikoomilisem on see, et minu eks võtab alati elatisraha makstes minult selle kohta allkirja. Ka siis, kui teeb ülekande. Ja kui maksab sulas, siis soovib sendi täpsusega sularaha tagasi. Olgugi, et enamasti ongi selleks sendid,” kurdab Piibe.

„No selle eest võin vist kaabut talle kergitada, et aja eest, mis lapse mehe juures on – elatist ma tagastama ega mehele maksma ei pea. Olen kuulnud ikka igasugu narrusi! Ühel sõbrannal oli eks, kes nõudis iga sammu eest arvet. Kui lapsele osteti sokid, siis jagati need pooleks. Nii käis see kõigi kulutustega. Üksteisele nad elatist ei maksnud, vaid jagasid last võrdselt,” toob ta näite.

„Ta võib mingit kummalist joont ja rida taga ajada, aga ta maksab. Vaadates ja kuuldes teiste lugusid, siis olen rahul. Ma olen ise nendeks kummalisteks kohtumisteks sularaha ja sente varunud, et saaksin talle alati täpselt raha tagastada. Kunagi alguses oli juhus, kus ta märkmikusse läks märge, et jäin talle 30 senti võlgu. Halenaljakas, aga nii oli! Enam ei ole ma talle võlgu jäänud. Ja tema mulle ka mitte. Ega eksiga suhelda ei olegi lihtne. Tahaks ta mõneti enda elust välja jätta ja minevikku, aga ega me paljut ka suhtle. Maksab raha ja läheb. Suhtleb lapsega ja minuga tal rohkem asja ju tegelikult polegi. Siit meenubki mulle, et sõbrannade seas olen korduvalt näinud ka seda, kuidas naised liialt ekside eludesse kipuvad. Mul on uus elukaaslane ja ma ei tahagi endisega midagi tegemist teha. Aga üks sõbranna muudkui helistas ja uuris oma eksmehelt ta elu kohta, kuigi neil mõlemal olid uued kaaslased. Ja siis mingi hetk viskas mehel ära- vahetas lihtsalt oma numbri ära. Enne saatis mu sõbrannale veel sõnumi, et edaspidi suhtlevad meili teel. Ma ammu hoiatasin, et mingi hetk ta käkib kõik ära. No tegelikult said ju päris hea lahendus, sest mitte vajalikel teemadel lihtsalt suhtlus katkes. See sõbranna veel imestas, et kust mees sellise enesekindluse ja sirgjoonelisuse võttis. Et temaga oli alati pigem selline äpu ja alandlik. Tahangi naistele öelda, et hinnake seda, mis teil on. Ja ärge survestage, kui kõik ei käi täpselt teie järgi. Minu senised kogemused on õpetanud, et ei maksa lõhki ajada,” leiab Piibe.