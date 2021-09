Lugejakiri | Ahastuses noor naine: sain teada, et mu isa ei olegi mu isa... 

„Kui kalmistul isa haual käisime ja kalmu siledaks ajasime, siis pärast läksime ema juurde kohvi jooma. Ja seal ta mulle lihtsalt prahvatas selle välja. Et mu isa ei olnudki mu isa. Ma olin šokis! Mul oli korraga lein ja uudishimu – kes mu isa siis on?! Miks ma sellest nüüd alles kuulsin? Ema ütles, et mu maetud isa teadis sellest. Neil oli olnud kokkulepe, et nad ei räägi sellest mulle. Et isa armastas mind nagu enda oma ja nii pidigi jääma ja olema. Aga nüüd ometigi ema rääkis. Ta ise ütles, et nägi mu valu ja tundis, et äkki see kergendaks mu olemist. Selle kõige juures on veel üks aga... Emal oli isaga ka kokkulepe, et mulle ei öelda kunagi, kes mu isa on. Ja nüüd ongi ema kahevahel – kas öelda või mitte. Mina jälle olen nii rahutu ja terve maailma peale vihane ja pettunud. Miks üldse mu ellu see teadmine anda, kui edasi on ainult küsimused. Kes on mu isa? Kas ta teab minust? Mis juhtus? Ja ema kahtleb... Me oleme sel teemal tülitsenud korduvalt. Ma ei ole ka ise temaga hästi käitunud, aga minu hing on korduvalt katki tehtud. Isa suri ja sai maetud, siis sain teda, et ta ei olnudki mu isa. Ja siis ei räägita mulle, kes mu isa tegelikult oli või on. Ema on ka vabandanud, et sellise olukorra emotsioonide tõttu lõi, aga ma ei oska edasi minna. Ja ainus, kes saab aidata – ei aita!“ on Margit nõutu.