Lugejakiri | Normaalne või mitte: ühistu esimees käib iga kuu näitureid ja radiaatoreid kontrollimas 

„Ega selles ju midagi halba ei ole, et tal kõik kontrolli all. Meil siin viimatiste remonttöödega tuli välja, et üks oli suutnud endale lubatust suurema radiaatori paigaldada. Aga iga kuu – see on natuke liig! Tal on ka veel see süsteem, et ütleb nädala, mil käib. Aga pole kindlat päeva ega aega. No ta ongi valmis panustama, et küll nädala jooksul ära käib ja näeb kõik. Aga korra oli meil just lapse vannitamine, kui tema soovis vannituppa pääseda. No läks ära, et järgmine päev uuesti tulla. Korra olid meil sõbrad külas. Ja selliseid juhtumeid on veel. Ja kui see ikka iga kuu on, siis ongi see üks nädal nagu ühiselamus – kunagi ei tea, et millal keegi sisse võib astuda. Tüütu!”