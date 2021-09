Lugejakiri | Jääsalati lehtede vahelt paljastus ebameeldiv üllatus 

„Olin päev varem poest jääsalati ostnud. Võtsin veel suurema, et jagub mitmeks korraks. Me sööme peres päris sageli värskest kraamist valmistatud saalteid. Pole küll taimetoitlased, aga liha kõrvale on midagi värsket ja krõmpsuvat lihtsalt nii hea võtta. Aga seekord jõudsin küll jääsalatiga koju, kuid meie toidulauale see ei jõudnud,” kirjutab Stiina.

„Arvet mul alles polnud, kui ostust möödas kõigest päev. Aga meeldiv see ei ole, kui usaldan poodi ja müüdavaid tooteid, aga nad müüvad riknenud toitu. Neid tegelasi oli seal jääsalati sees ja lehtede all liiga palju, et ma oleks suutnud nad maha pesta. Rääkimata sellest, et ma ei tea, kas kusagil olid neil munad või vastsed. Ei osta vist niipea salatit. Olen suvel näinud küll mädanenud tomateid, aga üldiselt on jäänud senini mulje, et värsketel toiduainetel hoitakse silma peal. Hoiatuseks mulle ja teistele – alati tasub kahelda ja kontrollida.”