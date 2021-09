Lugejakiri | Naine ei taha meest massööri juurde lasta: äkki ta erutub seal?! 

„Mehele kingiti töölt juubeliks kinkekaart, millega ta saab võtta kehahoolitsusi ja minna massaaži. Ta on ka varem sünnipäevaks selliseid kinkekaarte saanud, aga tänavune erinevus on selles, et nad plaanivad sinna kolleegidega ühiselt minna. Ehk siis ilma kaaslasteta. Senini pole ta hoolinud ega kordagi käinud ühelgi iluprotseduuril ega massaažis. Enamasti oleme koos käinud ja mina olen need kaardid realiseerinud. Sellega seoses on minu hinge pugenud nüüd suur mure, millest ma mehega otse rääkida ei julge," kirjutab Sille.

„Mõne jaoks on see mure tobe, aga minu jaoks väga tõsine. Mind piinab mõte, mis saab siis, kui mu mees läheb massaaži ja erutub seal... Ma saan aru, et tegu pole ju sellise teenusega, aga mu mees on puudutustele väga tundlik. Ja kui ta reageeriks kellegi teise puudutustele, mis massaažis on päris intensiivsed, siis minu jaoks oleks see petmine. Aga kuidas ma talle ütlen, et kuule, ära mine, et ma olen armukade ja ei taha, et sa teise naise puudutuste peale erutud.. Kõlab lamedalt ju! Samas võin vanduda, et ma ei mõtle üle, sest mu mees on tõesti väga tundlik. Isegi juuste silitamine mõjub talle mõnikord erutavalt,“ muretseb Sille.

Naise sõnul on ka mees varasemalt just seetõttu saatnud naise enda eest hoolitsustesse.