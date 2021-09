Lugejakiri | Kui usaldusväärne on juuksurisalong, mille kodulehel on mitu aastat vana info?! 

„Minu senine juuksuri jäi beebiga koju ja praegu teenuseid paku. Asusin siis uut otsima ja märkasin ühel tänavalt möödudes kohta, mis jättis usaldusväärse mulje. Tegin pilti, et nimi meelde jääks. Kodus asusin siis otsima, mida veebist nende kohta leiab,” kirjutab Aire.

„Sain kiirelt kätte selle salongi kodulehekülje, kus oli number. Tegin kohe ka kõne ja broneerisin endale sobiva aja. Viisakas ja kiire – ei saa midagi kurta. See oli aga alles algus,” lisab Aire ja kahetseb, et kõne liiga rutakalt tegi.

„Ma vaatasin vaid numbri ja juba helistasin. Ma oleks pidanud natuke süvenema. Esimesena hakkas silma see, et infot on väga vähe. Ja siis otsisin fotosid, et milliseid töid nad teinud on, et täpsemalt käekirja näha. Ja minu üllatuseks pärinesid viimased fotod mitme aasta tagusest ajast. Kui sul on toimiv äri, siis sa kannad hoolt ka oma kodulehe eest. See on ju koht, kust klient saab infot. Aga hoida üleval lehte, kus viimased tööd jätavad mulje, et mingi kaks kuni kolm aastat polegi tööd tehtud.... Väga kummaline,” selgitab naine.

Aire rahule ei jäänud ja helistas uuesti salongi.

„Tahtsingi kinnitust, kas nad üldse tegutsevad. Miks pole uusi fotosid ja infot kodulehel. Sealt öeldi, et neil on enamasti püsikliendid, kes enam kodulehte ei külasta. Et plaanis oli küll uuendad, aga tööd olevat niivõrd palju, et omanikul pole aega olnud sellega tegeleda. No on alles selgitused! Siiski- ta suutis mind telefonis rahustada ja otsustasin riskida selle salongiga,” täpsustab Aire.