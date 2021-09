Lugejakiri | Mehes pettunud naine: ta on voodis tuim nagu kala! 

„Näitasin korra mehele veebilehelt, milliseid vidinaid ja asju sekspoes müüakse. Vaatas küll ja kuulas, aga kui konkreetsemaks läksin ja tellida tahtsin, siis ütles, et tema veidrustega ei tegele. Ma sain päris vihaseks. Et kas meie suhe on siis mingi veidrus?! Kas ta ei võtagi seda tõsiselt?! Samas oleme rääkinud, et pole päris see ja igatseme mõlemad seda, mis oli varem. Kuidagi peaks ju siis särtsu juurde saama ja midagi muutma. Kui augustis rääkisime, siis oli ka mures ja huvitatud, et midagi muutuks. Aga nüüd oli nii tundetu ja pigem solvav, et mida ma õige arvan, et sellise pakkumise teen. No mida ma veel teha saan? Pakkusin ka paarinõustamist, aga see talle ei sobinud. Muidu on meil suhted tegelikult päris normaalsed, aga voodis oleme tuimad ja kuivad. Aastad on nii kiirelt läinud ja ei saagi aru, kuhu see kirg kadus, mis meil oli. Tõenäoliselt pole me ainsad, kes selle murega silmitsi, aga sellest sõbrannadega väga rääkima ei kipu. Keegi ei taha saamatust tunnistada. Üritan ka enda meest mõista, aga selge on see, et asjast mööda vaadates me lahendust ei leia. Kaua me niimoodi veel vastu paneks? Ma ei tea, kuna meist kumbki võib libastuda ja senisele heale suhtele lõpu teha. Või jääks see meid lihtsalt varjuna terve ülejäänud elu kummitama,” kurdab Egle, et tunneb end ummikus olevat.