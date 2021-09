Lugejakiri | Elronil klienditeenindaja välismaalasele: Hopp! Hopp! Jalad maha! 

„Sõitsin nädalavahetusel rongiga pealinna, kus juhtusin kohtama väga vinget klienditeenindajat. Tapal tuli rongi suurem hulk sõdureid. Enamus vist Prantsusmaalt, sest omavahel suhtlesid prantsuse keeles. No klienditeenindaja hakkas neile pileteid müüma ja seletama, et Kitsekülast tuleb rongi asemel buss võtta. Ta tegi seda kõike vene keeles. Sõdurid kuulasid viisakalt klienditeenindaja ära ja siis vaikisid, sest ei saanud sõnagi aru. Igatahes vaatas klienditeenindaja istekohta võrra taha ja küsis otsekoheselt: „Kas tõlgite?„ See mees tõlkis, aga ei saanudki aru, kas inglise või prantsuse keelde. Aga selle klienditeenindaja otsekohesus ja reageering – see oli nii äge!“ kiidab Berit.