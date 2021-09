Dilaila kolumn | Sõbrantsiga magamistoas 

Nimelt kutsus töökaaslane – naissoost, aga mitte see nümfomaan, kellest eelmisel nädalal kirjutasin – mind enda juurde kokteile jooma. Juba autos rääkisime, kui keerulised mehed ikkagi on, mis asju me nendega kokkusaamise ja kokkujäämise nimel teeme, ja naistel oleks igas mõttes palju lihtsam teiste naistega suhtes olla. Nii palju ühiseid huvisid ja olgem ausad, naised on objektiivselt ilusamad. Ei mingit karvast rinda, noh, enamasti vähemalt!