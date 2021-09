„USSIKEELED“ | Eks-faktor - miks mõni mees ei saa aru, et suhe on läbi ja iga hinna eest tagasi trügib

Keit Paju ja Manona Paris ehk Ussikeeled arutlevad tänases saates selle üle, misk mõned inimesed ei saa aru, et kui suhe on läbi, siis on läbi ja tagasi trügides tekitavad nad ainult paksu pahandust.