Porikuu festival meelitab põnevate sündmustega sügisilmasid nautima 

Loode-Eestit tutvustava Porikuu festivali kavasse jagub ka tänavu sündmusi nii kultuuri-, kohaliku toidu kui ka loodushuvilistele. Festivali projektijuhi Karet Kõverjala sõnul on aastate jooksul kasvanud huvi sündmuste vastu julgustanud juba praegu kümneid kohalikke turismi- ja kultuurikorraldajaid ning hobitegijaid festivali kavasse oma üritusi lisama.



„Porikuu festival kutsub tänavu taas terve porise oktoobrikuu jooksul Loode-Eestit avastama ja mahutab avapeo ja festivali lõpuürituse vahele mitukümmend toredat sündmust. Nii näiteks jagub festivali esimesele nädalavahetusele lisaks Padise avaüritusele veel muusikaelamusi, fotonäitus, jalutusretk, süstamatk, restauraatorite päev ja lasteetendus,“ loetleb Kõverjalg. Kogu ülejäänud kuu jooksul jagub aga tema sõnul lisaks juba loetletule tegevust ka näiteks kunsti-, toiduelamuste ja ekstreemsemate elamuste sõpradele, sest osaleda saab nii täiskuumatkadel, kokandusõhtutel kui ka joonistuskoolitustel.



Padisel toimuvale Porikuu festivali avaüritusele „Armastusega Porikuul“ on oodatud kõik, kel hinges sügisnostalgia ja huvi tutvuda lähemalt kloostriga, kus saab kuulata akustilist segakoori kontserti. Õhtu algab Padise mõisa pargist, kus lavastub armastusteemaline lühietendus „Mis siis, kui...“. Erinevaid tegevusi leidub huvlistele nii Padise Kastellis kui selle ümber. Nii näiteks on kohapeal Laulasmaa OTT-i gurmeeturg, keraamika pop-up ning Padise Kastelli maitseelamused. Õhtu lõpeb Padise rahvamajas kinoõhtuga, kus linateoseks on käesoleval suvel esilinastunud kodumaine „Eesti matus“.



Festivali projektijuhi sõnul arvestatakse ürituste läbiviimisel Vabariigi Valitsuse kehtivate korraldustega, et tagada osalejate tervis ja turvalisus. „See tähendab, et muu hulgas on siseruumides toimuvate ürituste korral tarvis näidata COVID tõendit, millega inimene kinnitab, et on vaktsineeritud, tal on kehtiv negatiivne testitulemus või ta on haigusest tervenenud,“ märgib Kõverjalg.



Möödunud aastal võttis Loode-Eestit tutvustavast Porikuu festivalist osa ligi 3000 huvilist. Tänavu loodavad ürituse korraldajad taas osalejate rekordeid purustada ja selleks erakordseid sündmuseid pakkuda, mis turismivälisel hooajal eripalgelisi paiku tutvustavad. Rohkem infot sündmuste ajakava kohta saab Porikuu festivali kodulehelt.