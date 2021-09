Näitleja Eva Koldits: kõik seisab ja täiesti süümepiinadeta seisad samamoodi 

Nagu kõigi kolleegide jaoks, on ka Eva karjäär koroona tõttu meenutanud Ameerika mägesid - järsk seiskumine aasta tagasi, intensiivne tööperiood ning nüüd tasapisi taas tagasi hiiliv rahulikum aeg. Koroona on jätnud näitleja puutumata, aga see-eest on ka tema aasta olnud täis erinevaid emotsioone. „Nagu kõigist teistestki pole minust mööda läinud isoleeritus, hirm, rõõm kellegagi päriselt kohtuda ja kohmetus vanade sõprade kallistamisel. Samas ka olemise puhas mõnu - kõik seisab ja täiesti süümepiinadeta seisad samamoodi, vaatad oma lähedastele silma ja oled olemas,“ võtab Eva koroonaaja emotsioonide virvarri kokku. Suvi on näitleja sõnul möödunud imeliselt ja pakkunud võimaluse teha kõike, mida üks õige puhkus ette näeb. „Erinevate tegurite koosmõjul jäi ära üks planeeritud lavastus, millest erialaselt oli väga kahju. Suuremas pildis aga andis see vaba aega käia külas sõpradel, avastada veidi rohkem ka oma koduümbrust ja veeta aega lastega mere ääres.“

Kolmekordsed abikaasad

Hetkel on Eva jaoks suurem pooleliolev projekt ERR’i ja Elisa koostöös valminud spioonisarja „Reetur„ teises hooajas peategelase abikaasa mängimine. Sarja peaosas on hinnatud näitleja Tambet Tuisk, kellega Eva ka varem edukalt tööalaselt paari pandud on olnud. „Tambeti talent ja taktitunne on alati jalustrabavad! Reetur on meil “Seltsimees lapse“ ja „Perekonnavalede“ järel kolmas suurem abikaasade mängimine, lisaks veel teatris mängitud partnerid. Seetõttu on võtteplatsil turvaline - kõik arusaamatused, küsimused on kiirelt lahendatavad ja uued lahendused on kiirelt tehtavad. Heli ja Alfredi suhe on väga huvitav oma rääkimata jätmistes, kuid tingimusteta teineteise toetamises,„ kirjeldab Eva koostööd Tuisuga. Samuti tõdeb ta, et inimesega koos töötades, kelle töömeetodid on tuttavad, saab rolli kiiremini ja julgemini sisse sukelduda. Lisaks kaasnäitlejale kiidab Eva ka valgustiimi tööd. “Imetlesin nende oskust end nähtamatuks ja kuuldamatuks muuta, kui valgus “paigas“, ent vajadusel sinust 30 cm kaugusel taas nähtavaks muutuda, kui miski korrigeerimist vajab. Vist jõllitasin neid üsna taktitundetult,“ tunnistab Eva.

Manipulaatori käsiraamat

Rolli jaoks valmistudes ja Heli tegelaskujusse sisse elades on Eva enda sõnul õppinud, et kõige suurem enesepettus on see, kui arvad, et lased end teadlikult ära petta. Ta peab kõige olulisemaks ettevalmistuseks Heli ja Alfredi suhte mustri kaardistamist, sest kõik Heli valikud sõltuvad varasematest kokkulepetest. „Ei saa ette ära rääkida, mis sündmused toimuma hakkavad, aga aktuaalne on taas manipulaatori käsiraamat ja usk, et see kehtib „kõikide teiste“ kohta,„ täpsustab ta. Ka Heli tegelaskuju teeb läbi suure arengu, sest alustab kooliõpetaja asemel tööd Politsei- ja Piirivalveameti juristina, kes on pühendunud oma tööle ja abikaasale. “Heli on kindlasti usin näitustel käija ning galeriidest möödajalutaja. Samuti meeldib talle hästi süüa, kuid mingi sõbrannataja ta ei ole. Muidugi kõik, mida näitleja oma rollile juurde mõtleb, ei kajastu ekraanil nähtava tegevusena, vaid aitab näitlejal ehk mingeid kohandumisi mängida,“ kirjeldab Eva Heli tegelaskuju ja mõttemaailma.

Lõpp või lõputu küünlapäev

Olenemata sellest, et mõni projekt on ära jäänud, on aasta Eva jaoks olnud tegus. Juuli alguses lõpetas näitleja kuuldemängu lavastusest „Stiiliharjutused„ ning kohe algavad Saaremaal uue mängufilmi võtted. „Samuti loodame pikalt töös olnud projektiga “Imelik peegel“ viimaks lõpule jõuda. Tegemist on Juhan Kunderi muinasjutu „Imelik peegel“ lennuka tõlgendusega, kus osalevad kaks kirjanikku (Jan Kaus ja Indrek Koff), kaks näitlejat (Toomas Täht ja Eva Koldits) ning kaks heliloojat (Mingo Rajandi ja Hendrik Kaljujärv). Ka kaks ööülikooli teemal dialoogid kunsti ja loodusteaduste vahel on juba eetris olnud. Üldiselt on praegu juba irooniline rääkida „pooleliolevatest“ projektidest, sest kui paar aastat tagasi tähendas see, et projektil on ka lõpp, siis praegusel hetkel võib see tähendada ka lõputut küünlapäeva,“ tõdeb Eva tuleviku üle mõtiskledes.