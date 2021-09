13 aastat Šveitsis elanud Triinu Kivilaan: üks, mis kindel – töö on siinses elus absoluutselt esikohal 

Kui bändi liikmed Lenna Kuurmaa (35), Piret Järvis-Milder (37) ja Katrin Siska (37) on fännidele kodumaal tuntuks jäänud, siis Triinu Kivilaanest (32) ei teadnud me pikalt midagi. Naine hoidis oma tegemisi saladuskatte all ega jaganud oma elu avalikult ka sotsiaalmeedias. Nüüd on Triinu aga rõõmsalt ninjataride hulgas tagasi, et taas maailma vallutada.