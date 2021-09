Jalahooldusbussiga mööda Eestimaad ringi vurav Kristiina: hingetoitu pakuvad just need kliendid, kellele pediküür on midagi rohkemat kui kena välimus

Ise on rahul: „Paljud nooremad tuttavad ei mõista tihti mu erialavalikut, kuid usun, et vanemaks saades näevad selle olulisust isegi,“ selgitab naine oma tööd.

Kristiina Tutt on teadnud kogu elu, et tahab teha midagi, millest oleks ühiskonnas kasu. Teekond oma ala leidmiseni on teinud küll nii mõnegi vahepeatuse, kuid seda enam pakub see rõõmu praegu.