Kethi Uibomägi tegi koos emaga reisisaate: alguses tundus see täiesti ebarealistlik 

„Kui mulle tehti ettepanek Gruusias oma telesaade salvestada, oli see midagi, millele olin juba ka varem mõelnud,“ tunnistab Kethi. Ta lisab, et juunis hoo sisse saanud ja juba septembris teleekraanidele jõudev projekt on kulgenud metsikus tempos. „Alguses tundus see täiesti ebarealistlik. Veel ebarealistlikum tundus idee teha saadet koos oma emaga,“ räägib lauljanna elavalt ja vastab siis ise, et aga kellega siis veel kui mitte oma kõige lähedasema inimesega.