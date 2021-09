TAGASIHOIDLIK ALTERNATIIV: läbipaistev kulmugeel on ostmist väärt 

Kui see toode pole veel teed su meigikotti leidnud, tasub kindlasti ümber mõelda. Tegemist on tagasihoidliku alternatiiviga tavalistele mustadele ja pruunidele kulmutuššidele – läbipaistev geel aitab karvakesed konkreetsesse vormi sättida, seejuures neile raskust lisamata. Kõige toredam on aga see, et sel põneval ilutootel on kasutusvõimalusi märksa rohkem kui üks.