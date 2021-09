ETTEVAATUST! Pesed duši all nägu? Lihtne põhjus, miks sa seda tegelikult teha ei tohiks 

Hea ja lihtsa nahahooldusrutiini loomine ei ole sugugi raske. Lisaks põhitõdedele – kasuta C-vitamiini, tõhusat SPF-i ja korraliku retinoolkreemi – pead veenduma, et pesed oma nägu korralikult. Ükskõik, kas käid duši all hommikul või õhtul, on tõenäoline, et sinu rutiin koosneb järgmistest sammudest: tee juuksed märjaks, pese šampooniga, loputa, kanna juustele palsam, pese nägu, pese keha, loputa palsam välja ja valmis.