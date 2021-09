UUS MOERÖÖGATUS: mis on delfiininahk ja kuidas seda saavutada?

Foto: Kuvatõmmis/instagram.com/iconic.london

Nahahoolduses on laineid löömas uus, põneva nimega trend – dolphin skin ehk delfiininahk. Kuigi nimi võib esiti panna kulmu kergitama, on see tegelikult väärt proovimist.