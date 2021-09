Raamatu „Tõelised mõrvad“ (Varrak, 2021) autor on Charlaine Harris, kes on peamiselt tuntud HBO vampiiridest rääkiva telesarja „True Blood“ põhjal. Nüüd aga pakub ta lugejatele pinget läbi raamatukoguhoidja Aurora Teagardeni elu. Naise elu põnevaim fakt on tõenäoliselt see, et ta on koos kaaslinlastega asutanud Tõeliste Mõrvade Klubi, kus kogutakse infot ja arutatakse juba kunagi toimunud mõrvade üle, mille tapjaid pole siiani leitud. Omakeskis tapjate üle arutamine on tore seni, kuni ühel õhtul leiab Aurora ühe nende liikme, Mamie, surnuna. Kuna naine on mõrvatud täpselt samamoodi nagu tol õhtul arutluse alla tulema pidanud mõrvamüsteeriumi esimene ohver, on kohe selge, et see pidi olema keegi nende klubist. Kuna see ei jää ainsaks mõrvaks ega mõrvakatseks, tuleb klubiliikmetel ja politseil kiirelt tegutseda.