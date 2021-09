Naisi erutab meeste mõmin 

Uurimuse juht dr Daniel Stehr California ülikoolist kinnitab, et veidi ebaselge artikulatsiooniga mehed tunduvad naistele ligitõmbavamad. Ent ootused õrnemale soole on vastupidised: uurimusest selgus, et naiste puhul peetakse atraktiivsemaks selget häälekõla.

Uudist vahendav News.com.au meenutab, et Hollywoodi meesnäitlejate seas on pudrutamine juba ammune traditsioon. Kolleeg Frank Sinatra ilkus Marlon Brando (pildil) üle, et too muusikalis „Guys and Dolls“ ebaselgelt rääkis. Filmipublik on kurtnud, et ka Christian Bale'ist (Batman) ja Heath Ledgerist (Jokker) oli 2008. aasta „Pimeduse rüütlis“ raske aru saada.