Noored prantslannad saavad tasuta beebipille 

Prantsusmaa tervishoiuminister Olivier Véran seletas intervjuus France 2-le, et noorte naiste seas on rasestumisvastaste vahendite kasutamine vähenenud. „Peamiselt on põhjus rahaline. Need on liiga kallid. On vastuvõetamatu, et naised ei saa end kaitsta, ei saa võtta rasedusvastast vahendit, kuigi see oleks nende soov, sest nad ei saa seda endale lubada.“