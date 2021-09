Milles seisneb seksuaalfetiš nimega findom? 

Briti leht The Independent seletab, et suuremal osal juhtudest ei pruugi dominatrix või domme oma rahaorjaga silmast silma kohtudagi, kuigi mõnel puhul kaasnevad rahaorjandusega ka teised sadomasoelemendid, näiteks erootiline alandamine. Kuid paljudele findomi-lembestele mõjub erutavalt juba raha ülekandmine. Mõned mehed annavad oma valitseja(nna)le üle koguni pangakonto salasõna. Tavalisest „suhkruissist“ eristab teda asjaolu, et ta ei oota kallide kinkide vastuvõtjalt vastutasuks seksuaalkontakti.