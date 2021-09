Rasked aastad: kuidas elada koos salatseva teismelisega? 

„Valetamine või pooliku tõe rääkimine on osa nooruki isiksuse kujunemisest. Teismelisel on vaja tunda end iseseisvana. Ta ei pruugi tõtt rääkida, sest kardab ema-isa reaktsiooni, ta ei taha neid ärritada,“ selgitab OÜ Perepraksis psühholoog-pereterapeut Külli Joasaar. „Ta tahab teha seda, mida ise soovib, kuid samas vanemale heameelt valmistada. Vanemate hinnanguline ja häbistavas toonis suhtlemine teismelise käitumisprobleeme ei lahenda. Noorega tuleb luua selline suhe, et teismeline julgeks rääkida, hoolimata oma hirmust,“ selgitab ta.



Miks proovivad nii paljud noorukid just teismeeas sigarette ja alkoholi? „Teismeeas suureneb olulise neurotransmitteri dopamiini eritus, kuid tegelikult on dopamiini baastase noorukieas madalam kui emal-isal. See tähendab, et noored kipuvad igavlema ja on pidevalt uudsuse otsinguil. Nooruki dopamiinikõvera langused on sügavamad ja tõusud kõrgemad. Noorukiea olemus on juba selline, et just sel ajal ollakse nii varmad dopamiinieritust suurendavaid aineid kasutama,“ selgitab psühhiaatrist lastearst Daniel J. Siegel oma raamatus „Ajutorm“.