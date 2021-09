PÕRGU VÕI PARADIIS? Mida teha, kui teie suhtes on ühel märgatavalt suurem seksiisu kui teisel? 

Foto: Unsplash

Suur seksiisu pole probleem, aga see muutub probleemiks, kui sellega seotud isik näeb oma seksivajadust kui midagi, mis on olulisem suhtest või partneri soovidest, vajadustest ja tunnetest. Kuidas toime tulla, et see suhtele saatuslikuks ei saaks?