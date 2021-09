KATKEND RAAMATUST | Kaks kraadi soojema maailmaga kaasneksid eluohtlik palavus, nälg ja veepuudus 

See oli kõige hullem stsenaarium, mida me kõik kartsime. Hiljutiste Pariisi terrorirünnakute tõttu olime võõrustajariigi julgeolekujõududel lubanud vastutada ÜRO kokkusaamispaiga saabumis- ja lahkumisala eest. Seaduse kohaselt loetakse ÜRO läbirääkimiste toimumispaika eksterritoriaalseks, kuni üritus kestab. Seega ei kuulu see võõrustajariigi võimu alla. Kuid COP 21 jaoks olime Le Bourget’ lennujaama muutnud suureks konverentsikeskuseks ning kuna kohal viibis 25 000 inimest 195 riigist, oli see mõistagi potentsiaalne sihtmärk. Seega me teadsime, et vajame Prantsusmaa korrakaitsjate abi, eriti just politsei terrorismivastaseid üksusi pommikoertega.