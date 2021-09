LUGEMISSOOVITUS | Läti reisijuht on tulvil parimaid nõuandeid. Kuid mitte ainult. 

Õigupoolest on Läti reisijuht, mille ilmutas Regio koostöös Läti kaardikirjastusega Jana seta, põhjalikuim läti reisijuht pärast 1930. aastat. Suure Läti fännina olen seda riiki avastanud juba mitmeid aastaid ning täpselt millestki sellisest puudust tundnud.

Kui seni olen infot meelepäraste objektide kohta hankinud kas kohalikest turismiinfopunktidest või internetist, siis tänavu kandsin reisijuhti katsetamise eesmärgil kaasas kolmel retkel Lätti. Kaks neist olid põgusamad autotripid, üks aga pea kahenädalane rattamatk Zemgales ja Kurzemes.

Põhjalik sissevaade

Kui päris ausalt tunnistada, siis Läti reisijuhist sai minu kaaslane ühel hommikul enne lõunanaabrite juurde suundumist ning esmapilgul olin veidi pettunud. Militaarpärandi huvilisena oli sel päeval plaanis just paari sõja- ning okupatsiooniajalooga seotud objekti külastamine ning neid sellest reisijuhist ei leidnud.

Aga juba õhtul koju jõudes hakkasin reisijuhti lähemalt uurima ning sattusin sellest vaimustusse. Sest see pole üksnes mitte reisijuht, mis suunab ühe põneva objekti juurest teiseni, vaid põhjalik sissevaade Läti kultuuri ning seda nii ajaloolisest kui tänapäevasest vaatenurgast lähtuvalt. Mis võiks olla veel paremad kaaslased ühe maa avastamisel, kui seda on just samal ajahetkel sündinud soovitused!

Ehk kui on vähegi soov lähemalt teada saada lõunanaabrite traditsioonidest, arhitektuurist, toidust, napsudest, kirjandusest, aiandusest, disainist, loodusest ja veel paljust muust, on see reisijuht igati omal kohal. 19 erinevat autorit on teemad kirja pannud põnevalt ning kaasahaaravalt ning pakuvad palju avastamis- ja ka äratundmisrõõmu neilegi, kellel Lätiga soojemad suhted.

Raamat pole kummist