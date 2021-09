JÄLLE PLEKK? Riietelt saab meigi eemaldada ka käepäraste vahenditega! 

Alustuseks olgu mainitud, et kui sul on vähegi võimalus, siis meigi end enne, kui välja minemiseks mõeldud riided selga paned. Nii et tule sul hakata viimasel minutil planeeritud kostüümile alternatiivi välja nuputama. Kui õnnetus on aga juba juhtunud, siis stilist Cindy Conroy ja jumestaja Cara Lovello avaldavad parimad nipid, kuidas plekist kiirelt lahti saada.